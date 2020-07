McAllen: Detienen a niños inmigrantes en hoteles y los deportan

Como parte de de su esfuerzo por cerrar el sistema de asilo a Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump está usando hoteles como cárceles para detener a niños inmigrantes, a veces durante semanas, para luego deportarlos a sus países, de acuerdo con documentos obtenidos por la agencia de noticias The Associated Press.

Un contratista privado que trabaja para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) está llevando a los niños a tres hoteles de la cadena Hampton Inn & Suites en Arizona y en McAllen, en la frontera entre Texas y México, donde permanecen detenidos varios días, según revelan los documentos. Los hoteles se han utilizado casi 200 veces, mientras que más de 10.000 camas para niños yacen vacías en los albergues del gobierno.

En McAllen, Texas, gente con batas médicas recorría las habitaciones del cuarto y quinto piso del hotel Hampton Inn para atender a los niños, dijo Roberto Lopez, del organismo sin fines de lucro Texas Civil Rights Project (Proyecto de Derechos Civiles de Texas). Recorrió el hotel el viernes y vio a un niño sosteniéndose de una puerta mientras un adulto al otro lado jugaba con él. López dijo que se podía escuchar el llanto de por lo menos un niño en el pasillo.

En el estacionamiento había camionetas blancas sin identificación en las que se veían siluetas de niños y adultos a través de las ventanillas, dijo Lopez. No vio logotipos ni insignias de alguna agencia gubernamental en las camionetas ni en el hotel.

Los documentos obtenidos por la AP revelan que el hotel Hampton Inn de McAllen fue el más utilizado para detener a niños, en 123 ocasiones a lo largo de dos meses. Los otros dos hoteles están en Phoenix y El Paso.

New story: The U.S. has used three Hampton Inn hotels to detain immigrant children, some as young as 1, nearly 200 times before expelling them, raising questions about who is caring for the children and whether federal protections have been violated. https://t.co/Gx3mBhjDaQ

— Nomaan Merchant (@NomaanMerchant) July 22, 2020