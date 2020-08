Detienen traila de caballos robada al norte de Laredo; iba llena de migrantes

Laredo, Texas.- Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés), detuvieron un intento de tráfico de personas y

recuperaron una traila de caballos robada, en la carretera de acceso oeste de la autopista interestatal 35 (I-35) al norte de Laredo, Texas.

El evento ocurrió ayer por la noche, cuando los agentes recibieron un

informe de una camioneta con remolque de caballos que viajaba hacia el

norte por la I-35, se informó en un comunicado de CBP.

#Laredo Sector #USBP agents discover a total of 22 undocumented aliens after conducting a vehicle stop on a pickup hauling a horse trailer on the Interstate 35 access road and passengers bailed out. Read more: https://t.co/Pg9QKcFrJn pic.twitter.com/fhmiHc3JVB

— CBP South Texas (@CBPSouthTexas) August 10, 2020