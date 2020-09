Detienen a presunto violador serial de la CDMX, habría abusado de 20 mujeres

Compartir esta publicación













Minutos después de las 23 horas de este jueves, policías capitalinos del sector Polanco ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República especializada en delitos sexuales, al presunto violador serial que operaba en la alcaldía de Miguel Hidalgo donde se presume atacó a por lo menos 20 mujeres.

El sujeto de entre 35 y 40 años de nombre Francisco “N” que ya contaba con orden de aprehensión por el delito de violación agravada, fue capturado en la esquina de la avenida Paseo de la Reforma y la calle de Gandhi en la zona de Polanco, cuando intentaba atacar a otra víctima que pidió ayuda a la policía.

El modo de operar de esta persona consistía en sorprender a las víctimas que caminaban en horarios distintos por los alrededores de calles obscuras y parques de la alcaldía de Miguel Hidalgo, donde las amagaba y las atacada sexualmente.

Las colonias preferidas por el presunto violador para llevar a cabo sus ataques eran Bosques de Chapultepec, Lomas de Chapultepec, Anzures, Lomas de Sotelo, Parque lira y Polanco.

Me detuvieron yo no soy un delincuente señorita me detuvieron”, es la voz del presunto violador más buscado por las autoridades en la alcaldía de Miguel Hidalgo.

Peritos de la Fiscalía de Delitos Sexuales realizarán exámenes de genética para determinar si esta persona que ya contaba con un retrato hablado desde el inicio de las agresiones que fue difundido por las redes sociales, está relacionada con los ataques en la alcaldía de Miguel Hidalgo.

