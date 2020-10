¿Por qué hoy 11 de octubre se celebró el Día Internacional de la Niña?

Desde hace seis años que la Organización de Naciones Unidas (ONU) estableció que en esta fecha se celebra el Día Internacional de la Niña para reconocer sus derechos y combatir los problemas excepcionales que enfrentan en todo el mundo.

Con la llegada del Covid-19, la conmemoración cobra mayor relevancia ya que la pandemia ha supuesto un nuevo obstáculo en la lucha para acortar las brechas de género.

Cada 11 de Octubre se conmemora el día internacional de la niña para concientizar sobre todas las formas de violencia patriarcal que sufrimos desde la infancia. Hoy gritamos bien fuerte

LAS NIÑAS NO SE TOCAN

NO SE VIOLAN

NO SE PROSTITUYEN

NO SE CASAN,

NO SE MUTILAN

NO SE MATAN

— Radfem Mdp (@RadfemMdp) October 11, 2020