SIDA: Después de 10 años una vacuna llega a la última fase de ensayos

Por primera vez en más de 10 años, un prototipo de vacuna contra el VIH ha llegado a la última fase de los ensayos, la 3, que debe determinar si en el mundo real es capaz de proteger frente a la transmisión del virus que, si no se trata, causa el sida.

El fármaco lo ha desarrollado Janssen, y utiliza la misma tecnología que la farmacéutica ha empleado en su vacuna contra la covid: un adenovirus modificado para que transporte al interior de las células del sujeto el ADN de sus proteínas más representativas de manera que el organismo del individuo cree anticuerpos contra ellas.

En verdad, son dos vacunas (una codificada con tres proteínas y otra con cuatro, que por tener esta mezcla se llaman mosaico), dice Antonio Fernández, investigador de la farmacéutica.

Ambas han superado los estudios de seguridad y se ha visto que crean anticuerpos, como acredita este artículo en The Lancet, pero falta por ver si funcionan en condiciones reales.

El ensayo durará de 24 a 36 meses, dice Fernández, para verificar la permanencia e intensidad de la protección. El anterior intento de conseguir una vacuna contra el VIH acabó en 2009 cuando se vio que solo evitaba un 30% de las infecciones.

José Moltó, de la Fundación de la Lucha contra el Sida, es uno de los médicos que va a participar en el ensayo, que ha empezado a reclutar voluntarios (van a ser 250 de 3.800 en España).

Moltó explica que la tardanza en conseguir esta vacuna se debe a que el VIH tiene una “tremenda variabilidad”. “Al estar presionado [por las células del sistema inmune] cambia de apariencia externa y escapa”.

Lo que hace este medicamento es que se dirige a distintas variantes de las proteínas gag, pol y env del virus, lo que le hace más difícil que evada la acción de los anticuerpos creados. Es, a otro nivel, parecido a lo que sucedió hace ya 25 años con los tratamientos antivirales: empezaron a ser efectivos cuando se combinaron varios que interrumpían el ciclo de replicación del virus en puntos distintos.

Lo que tenemos que saber de VIH/sida:

– Indetectable = Intransmisible

– No se contagia, se transmite

– VIH y sida NO son lo mismo

– El VIH NO es sentencia de muerte

– Las personas que viven con VIH merecen el mismo trato, derechos y amor

Basta de estigmas#DíaMundialDelSida💖🔻 pic.twitter.com/lbdC2bit2p

— G Arnauda (@GArnauda) December 1, 2020