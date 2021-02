Día trágico para los Laredos; 34 decesos

LAREDO, TX.- Otro día negros en Laredo debido a la pandemia de Covid-19 y por segundo día en la semana se reportaron 18 fallecimientos para llegar a 43 en apenas cuatro jornadas de febrero.

El día 2 también hubo 18 decesos y el miércoles fueron siete, mientras ayer las autoridades de salud informaron de 18, entre ellos otro joven de 20 años.

De las 18 muertes, algunas de ellas registradas a fines de enero y una en diciembre pero que no se habían reportado, 14 corresponden a personas del sexo masculino entre los 20 a los 80 años, mientras cuatro casos fueron mujeres de 70 a 90 años.

Con estos 18 casos mortales más, Laredo registra ya 675 defunciones desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado.

En el renglón de nuevos contagios, se registraron 162 al elevarse la cifra de 40 mil 818 el miércoles a 40 mil 980 el jueves.

De esta cantidad, poco más de mil 289 tienen el virus activo y se han recuperado 39 mil 016 personas de la enfermedad.

Respecto al número de hospitalizaciones, se registró una notable baja en comparación con la semana pasada pues ayer se reportaron solamente 177 pacientes internados mientras hace 15 días eran más de 250.

TE PUEDE INTERESAR: Llegan 5 mil nuevas dosis de vacuna covid para Laredo, Texas

La cifra de personas en las uni dades de cuidados intensivos es de 70 y la tasa hospitalaria volvió a bajar ahora a un 38.7 por ciento. Guillermo Heard, coordinador de Emergencias en Laredo, dijo que esta baja notable en el número de hospitalizaciones se debe a varios factores.

“El enforzamiento que ya comenzó muy fuerte la Policía, el Centro de Infusiones, las vacunas que ya se aplicaron y el uso del cubrebocas son la clave para que podamos tener ya menos personas en los hospitales”, indicó el funcionario.

🚨COVID-19 update (02/04): Hospitalization rate is at 38.78% (-2 hospitalizations from 02/03) with 70 patients in ICU.

NOTE: Reported deaths did not all occur in one single day.

For additional information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/aGmhDAkcP1

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 4, 2021