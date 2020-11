Padecen diabetes 3 de cada 10 en Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













En Nuevo Laredo tres de cada 10 neolaredenses padecen diabetes y a diario uno muere por complicaciones propias de esta enfermedad.

Es la diabetes tipo 2 la que más afecta a los neolaredenses, aunado a que otra cantidad similar sufre de hipertensión lo que vulnera no sólo a elevar las probabilidades de morir por males del corazón sino a agregar padecimientos como falta de circulación, insuficiencia renal, pérdida de la vista y amputaciones de sus extremidades.

Tomando en cuenta una densidad poblacional de aproximadamente 400 mil habitantes, la Secretaría de Salud estima en casi 120 mil los pacientes con diabetes e hipertensión en Nuevo Laredo.

Hoy, en el Día Mundial Contra la lucha de la Diabetes el Sector Salud exhorta a cuidar su salud cambiando los hábitos alimenticios y ejercitarse, ya que la obesidad y el sobrepeso son los principales causantes de esta patología que además hace a este segmento particularmente vulnerable al Covid-19.

De esta cifra, alrededor de 60 mil crónicos (diabéticos e hipertensos) forman parte del control del IMSS y de la Secretaría de Salud.

“Tenemos registrados 2 mil 355 diabéticos y dos mil hipertensos, pero la mitad de éstos no acuden a un control”, apuntó Alejandro Barreiro, coordinador de Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria no. 5.

Indicó que el miedo a contagiarse provoca que no que no acudan a consulta y aunque surten en las farmacias sus tratamientos, no saben si es la dosis correcta. El no tener un buen control de sus niveles le cobrará muy alto a su salud, pues pueden llegar a perder sus extremidades, terminar con daño renal y quedarse ciegos, entre otras muchas otras patologías que van desarrollando a consecuencia de la diabetes.

Mientras que el resto de los pacientes crónicos pertenecen a la Unidad de Medicina Familiar no. 76 o la 78, con un similar comportamiento en la constancia de sus consultas médicas.

“Aquí tenemos bajo control a 12 mil 897 diabéticos y 19 mil 583 hipertensos, pero no todos están controlados y eso se refleja en sus niveles, lo que los lleva a una discapacidad”, expresó Julián del Carmen Granados, director de la UMF 78 del Seguro Social. Detalló que de esta cifra por estas patologías 296 personas ya tienen daño renal y 186 requieren de hemodiálisis y 113 diálisis.

Según estadísticas de la Secretaría de Salud al menos mil 500 neolaredenses sufren de insuficiencia renal y más de 100 en espera de un trasplante, pero al final del día todos los crónicos requerirán de un riñón para tener una mejor calidad de vida.

La diabetes es una enfermedad que requiere monitoreo constante para mantenerla bajo control.

La mayoría de las personas que sufre esta enfermedad también tienen hipertensión u otra complicación que pone en riesgo sus órganos y vidas.

