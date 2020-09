Muere la actriz Diana Rigg, Olenna Tyrell en ‘Juego de Tronos’, a los 82 años

A los 82 años de edad murió hoy la actriz británica Diana Rigg, conocida por su participación en “Juego de Tronos”.

TE PODRIA INTERESAR: Dune tráiler oficial con la participación de Pink Floyd y Hans Zimmer

Además, participó en la serie de televisión “Los Vengadores”, por la que recibió un premio BAFTA en el año 2000.

“Mi amada mamá murió pacíficamente mientras dormía esta mañana, en casa, rodeada de familia”, señaló su hija Rachael Stirling en un comunicado difundido por la BBC.

“Murió de cáncer diagnosticado en marzo y pasó sus últimos meses reflexionando con alegría sobre su extraordinaria vida, llena de amor, risas y un profundo orgullo por su profesión. La extrañaré más allá de las palabras”, añadió.

Su familia pidió privacidad en este “momento tan difícil”.

Rest in peace, Dame Diana Rigg. No one could have portrayed Lady Olenna Tyrell quite as gloriously as you did. This has to be everyone’s favourite line of yours from Game of Thrones. We’ll tell Cersei it was you. pic.twitter.com/Oma13W0dmh

— Tom Featherstone (@tomfev) September 10, 2020