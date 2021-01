Diego Luna y Marina de Tavira causan zafarrancho en Aeropuerto: VIDEO

Compartir esta publicación













El pasado lunes 4 de enero, el actor y director mexicano Diego Luna y la actriz Marina de Tavira aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su llegada provocó un alboroto entre la afición y los medios de comunicación, que incumplieron todas las precauciones de salud. Cuando el actor respondió a la pregunta urgente del reportero, Marina de Tavira logró esquivar la cámara.

Más de una decena de medios cuestionaron las respuestas de los actores. Diego está preocupado por la intimidad de los reporteros porque no respetan la distancia saludable. Según el material de video difundido por el reportero Eden Dorantes desde su canal de YouTube, “Sí, somos muy cercanos, ¿no?”.

Un oficial de seguridad que trabajaba para el actor intentó colocarse entre Diego y la prensa para aumentar la distancia entre ellos. Sin embargo, las protestas llevaron a Diego a solicitar a los agentes que se fueran. En el caos, el actor compartió con los medios qué medidas tomó durante la emergencia sanitaria.

Aracely Arámbula hace desnudo artístico y luce espectacular (FOTOS)

Diego Luna y Marina de Tavira

“(Me cuido) como deberíamos hacerlo todos y todas. Tratar de economizar lo más posible en términos de traslados y estar con esa burbuja de personas con las que te estás cuidando”, dijo el actor, “ser pacientes y usar la máscara, obviamente. No nos queda de otra”. Además compartió que se siente sumamente esperanzado por las recientes campañas de vacunación que han comenzado alrededor del mundo.

Por otra parte, Marina de Tavira se mostró sumamente irritada por la intromisión de la prensa. Los y las reporteras lograron encapsular a la actriz de Roma, quiencomunicó sus mejores deseos a todos los televidentes mientras se dirigía, de manera muy apresurada, a su automóvil.

Diego Luna y Marina de Tavira Causaron revuelo

La persecución de la actriz resultó en la caída de un camarógrafo, que presuntamente tropezó y fue auxiliado por sus demás compañeros. El equipo de reporteros, sin embargo, expresó su descontento ante la negativa de la actriz para responder a sus preguntas.

Expastora Nikole Mitchell gana 100 mil dólares al mes con OnlyFans

Los desencuentros entre la prensa y las celebridades son cada vez más frecuentes y agresivos. En diciembre del año pasado, Camila Sodi, expareja del actor Diego Luna, causó indignación entre los televidentes del programa de espectáculos El Gordo y La Flaca después de haber agredido a una reportera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La actriz empujó a una reportera del programa, quienbuscaba concretar una entrevista con su madre, Ernestina Sodi. El incidente le valió una serie de comentarios negativos. Incluso, el conductor del show televisivo, Raúl Molina, la llamó “hipócrita” y señaló que la intérprete de Rubí se cree “mejor que los demás”.

Diego Luna y Marina de Tavira

Semanas después del encontronazo, Camila dijo a sus seguidores de Instagram que el programa había editado el material a su conveniencia para crear un escándalo. Ya que ella sólo quería proteger a su hijo de las cámaras.

“En el aeropuerto la reportera empezó a entrevistar a mi mamá que estaba con mi hijo y me metí entre ellas dos para que no acosaran a mi hijo y respetaran su privacidad y la reportera me empezó a decir que la empujé y ya sabes cómo son… al final uno siempre acaba mal”, compartió Camila desde sus redes sociales.

Finalmente, en medio del caos, el anfitrión de Pan y Circo compartió con la prensa que durante este año terminará las grabaciones de Star Wars: Andor, en donde interpretará al personaje Cassian Andor, a quien dio vida por primera vez en Rogue One: Una historia de Star Wars.

Diego Luna y Marina de Tavira | Diego Luna y Marina de Tavira | Diego Luna y Marina de Tavira | Diego Luna y Marina de Tavira | Diego Luna y Marina de Tavira