Conoce la dieta de comida casera que te hará perder muchos kilos

Antes de empezar con la dieta que te hayas planteado, lo mejor es una dosis de realismo. Establecer metas difíciles de alcanzar sólo conseguirá frustrarte porque probablemente no superes el reto.

Una joven de la India se planteó un reto alimenticio el cual le dejó los mejores resultados. su dieta consistía en alimentos comunes.

La joven compartió su dieta y la experiencia de bajar 50 kilos mediante recetas tradicionales de su país.

Pratima Lokwani, de 25 años, originaria de la India que se convirtió en tendencia gracias a que logró bajar 50 kilos.

La universitaria inició una dieta de comida tradicional y rutinas moderadas de ejercicio, su experiencia y gran cambio físico generó enorme sorpresa en las redes sociales y los internautas quedaron sorprendidos.

Lokwani llegó a pesar 112 kilos, con apenas 1.60 metros de estatura. Alplantearse el nuevo reto logró adelgazar y tratar de mantener un peso estable y en su trayecto.

Perdió 51 kilos en menos de un año. Lo sorprendente de su historia es que adelgazó de manera rápida y sin tanto sacrificio.

Fu een la universidad cuando la joven inició a con su sobrepeso, pero no fue hasta que un doctor le dijo que su sobrepeso era la causa de tener ovario poliquístico y de que que dejara de menstruar durante un año cuando se preocupó por atender su problema, pero decidió hacerlo a su manera: sin dietas rigurosas ni intensos entrenamientos en el gimnasio.

La joven contó su historia al diario Times of India y recordó el momento en que tomó la decisión definitiva: fue “cuando no pude ponerme la ropa que me gustaba porque no me cabía. Iba a las tiendas, pero una talla 6XL no está fácilmente disponible en la mayoría de los comercios”.

Una de las primeras decisiones que tomó Pratima Lokwani fue dejar a un lado la comida chatarra y alimentos preparados y los cambió por snacks saludables. Fue desde el primer momento que comenzó a adelgazar. Al ver los primeros resultados comenzó a imponerse objetivos realistas para mantenerse motivada.

Durante 10 meses se alejó de la comida chatarra y se acercó a los alimentos saludables; decidió alimentarse con comida casera y realizar sesiones moderadas de ejercicio y deporte.

LA DIETA

Declaró que su dieta diaria consistía en desayunar una taza de té con un pan tostado; como almuerzo un tazón de quinoa con lentejas o una ración de verduras con una cuajada. Mientras que durante la cena solía tomar proteínas como pollo a la plancha con verduras o queso indio tradicional

Pratima complementó su dieta siguiendo un pequeño entrenamiento: combinaba unos días de ejercicios de alta intensidad HIIT con otros en los que hacía spinning. También entrenaba con pesas. Esta rutina la llevó a perder 51 kilos en diez meses.