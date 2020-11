Aparece propaganda racista y de apoyo supremacista en Texas (FOTOS)

La Policía de San Antonio y las autoridades locales de Hollywood Park investigan la aparición de folletos con comentarios racista y en contra del movimiento Black Lives Matter en varias de las residencias del área por parte de un grupo llamado 14First, “una organización problancos que lucha por la raza blanca”.

Los residentes encontraron la propaganda racista el domingo en la mañana, el día después de que los resultados de las elecciones proyectaran la victoria presidencial de Joe Biden ante Donald Trump.

“Todo el país está harto de tu p****… Harto de la anarquía, harto de los disturbios, harto de las amenazas y las demandas. Lo único que ha logrado con todo esto es estar a la altura de los estereotipos del g****. Felicitaciones”, se lee en el volante que recibieron las personas de Stone Oak y Hollywood Park.

El papel también hace un llamado para que otros residentes se unan al “grupo de defensores”, seguido con un símbolo de la esvástica.

Según el jefe de policía de Hollywood Park, Shad Prichard, los oficiales respondieron al llamado de los residentes.

Los investigadores dijeron que también se comunicaron con el Departamento de Policía de San Antonio después de descubrir volantes distribuidos en partes del área de Stone Oak, que es la jurisdicción de la ciudad.

Here’s a picture of one of the fliers. You can see why I’m confused as to why he doesn’t want to be called a Nazi since they use the swastika on his literature. @KABBFOX29 @News4SA pic.twitter.com/ZqK1nsN8B4

— Joe Galli (@JoeGalliNews) November 9, 2020