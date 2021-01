Difunden los desgarradores relatos de Yaz tras su maltrato

Compartir esta publicación













Puebla.- El pasado 28 de diciembre, la pequeña Yatziri, o como mejor la conocían Yaz, perdió la vida después de estar cuatro meses internada, con un pulmón colapsado y hemorragia interna.

El caso de la niña de siete años consternó a quien conocía su historia, pues el dolor que sufría era tanto que prefería morir a ser atendida médicamente.

Se dijo que la menor había sufrido abuso sexual y físico por parte de sus familiares. En una entrevista a medios locales, los bisabuelos negaron que las agresiones sexuales hayan ocurrido, pero pedían justicia por la niña.

Los padres biológicos de Yaz fueron puestos ante las autoridades por el cargo de violencia intrafamiliar.

Recientemente salió a la luz un video en donde la niña menciona ciertos nombres, de las personas quienes la golpeaban y como su madre no hacía nada. Se comenta que el video fue grabado antes de que Yaz fuera internada en el 2020.

“No hizo nada (su mamá). No dijo ‘ya déjenla, déjenla en paz’. No dijo nada, se quedó sentadita en la mesa nada más calladita. Mis abuelitos me encontraron afuera”, relata la pequeña.

Gobierno pide justicia

Vía Twitter el gobierno de Puebla informó el deceso de la menor y sentenció que el caso no quedará impune.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de la niña Yatziri, y refrendamos el compromiso de que los actos ocurridos con la menor no quedarán impunes”, refirió la cuenta junto con una imagen de luto.

