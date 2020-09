“Dile a mi mamá que la amo”: niño con autismo tras recibir disparo en incidente policial

El Departamento de Policía de Salt Lake City compartió la tarde del lunes imágenes de las cámaras corporales de los oficiales que dispararon a un niño con autismo ocurrido el 04 de septiembre.

La policía informó que acudió a una casa en Glendale tras recibir una llamada de la madre que pedía asistencia y comentó que su hijo que había amenazado a varias personas con un arma.

El niño presuntamente corrió y fue baleado tras ser perseguido por la policía de SLC. La policía confirmó después que el niño no portaba un arma.

How many holes do you need to put in the kid? Jesus.https://t.co/QBMpHUCdQm

— John (@PainDidntHurt) September 21, 2020