Detienen a esposo de Joe Exotic por conducir intoxicado en Texas (VIDEO)

Dillon Passage, una de las estrellas de la serie documental de Netflix “Tiger King” y esposo de Joe Exotic, fue arrestado y acusado de conducir en estado de ebriedad en Manor, una ciudad ubicada en el condado de Travis, el fin de semana del 15 de noviembre.

Passage está casado con el homónimo de la serie, el “Tiger King”, el cuidador del zoológico Joe Exotic.

La policía indicó que el joven de 25 años fue aprehendido después de que un oficial lo detuvo porque las luces traseras de su vehículo estaban apagadas. Autoridades agregaron que el sospechoso les hizo saber de su estatus social y matrimonial.

El video del arresto publicado por el departamento de policía que reportó que el hombre tenía los ojos irritados y dificultad para hablar y les dijo a los oficiales que “podía estar un poco intoxicado”.

También dijo que creía que estaba en la ciudad de Belton, que está aproximadamente a una hora de la ciudad de Manor, y pensaba que eran las 7 pm, a pesar de que la detención se produjo a la 1:30 am.

New dash-cam video from @ManorPolice shows the arrest of Dillon Passage. They add, “Mr. Passage made Officers aware of his social status and marriage to famed Joe Maldonado-Passage (Tiger King) on scene of the incident.” pic.twitter.com/qQp4JenKHc

— Tom Miller (@TomMillerKXAN) November 16, 2020