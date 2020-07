Pareja recuperada de Covid-19 salva las vidas de 60 personas con su plasma

Cuando vencieron al virus y supieron que su plasma podría ser de mucha ayuda ara otros no dudaron en donarlo y gracias a ellos esta pareja han salvado las vida de más de 60 personas que están luchando contra el Covi-19.

Dina Murphy sonríe con cada pinchazo de la fina aguja que penetra su piel y que extrae de su cuerpo el plasma sanguíneo que permitirá que pacientes de coronavirus logren vencer la batalla contra la enfermedad que ha causado la muerte de 143,967 personas en Estados Unidos.

Dina, de 59 años y su esposo Brian, de 61, son sobrevivientes de Covid-19. Y aunque desconocen dónde, cómo y cuándo sus cuerpos fueron invadidos por el virus, a partir del 24 de marzo, la pareja de 16 años de casados comenzó a enfermar.

Para fortuna de Brian, el Covid-19 solo le provocó síntomas leves como sinusitis. Pero para Dina, la sintomatología fue más grave. Y a un mes de haberse recuperado del coronavirus, cerca del 21 de abril, el matrimonio texano supo que podían ser donantes de plasma.

Desde entonces, han logrado -en conjunto- salvar 68 vidas de personas diagnosticadas con la enfermedad.

“¡Brian ha donado 7 veces y ha salvado 31 vidas! ¡Esta es mi duodécima donación y he salvado 37 vidas hasta ahora! La realidad,no me gusta que me pinchen, pero las agujas son más pequeñas que cuando das sangre”, admitió Dina en un mensaje que hizo público para incitar a las personas sobrevivientes de coronavirus a donar plasma.

Ante esto, el Centro de Sangre y Tejido del Sur de Texas les reconoció como “súper donantes” de San Antonio, ciudad que lleva viendo un alza de nuevos casos de coronavirus desde el Día de los Caídos.

“Me di cuenta que las personas se recuperaran más rápido. Si la mitad de las personas que se han contagiado en San Antonio donara plasma, el sistema hospitalario del condado tuviese un respiro. Se está trayendo plasma de estados como Nueva York para San Antonio”, dijo Dina en entrevista con Univision.

Actualmente, el sistema hospitalario del condado de Bexar, al que pertenece San Antonio, tiene tan solo el 12% de capacidad disponible y aún cuenta con el 51% de los respiradores artificiales.

El tratamiento de plasma sanguínea convaleciente ha existido por más de 100 años. Las investigaciones muestran que administrar plasma a una persona enferma de coronavirus permite que se recupera más rápido al transmitir “inmunidad pasiva”.Los anticuerpos se crean en la sangre de una persona cuando su sistema inmunitario ataca la infección.

#compassionateSA SA couple has helped to save nearly 70 of their neighbors by donating plasma https://t.co/09W8R5qj2r Only a few hundred of the thousands in Bexar County who have defeated COVID-19 have taken the time to donate. "It is almost like your civic duty to help mankind." pic.twitter.com/kVkU0zZm5z

— Compassionate San Antonio (@CompassionNET1) July 23, 2020