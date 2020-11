Pesadilla en Dinamarca: Visones sacrificados para prevenir brote de Covid-19 ‘emergen de sus tumbas’

Debido a un entierro poco profundo, millones de visones sacrificados en Dinamarca emergen del suelo.

En Dinamarca, numerosos restos de visones han reaparecido recientemente en la superficie de fosas de enterramiento masivo luego de que a principios de este mes las autoridades ordenaran sacrificar a millones de ejemplares por miedo a una nueva cepa del coronavirus encontrada en esta especie.

La cadena danesa DR publicó un escalofriante video en el que se aprecian grandes cantidades de cadáveres de visones a la vista, que anteriormente fueron enterrados en un campo de entrenamiento militar en Holstebro, al noroeste del país.

A modo irónico, el diario local Berlingske describió esta situación como “visones-zombi que se levantan de la tumba para cobrar venganza”.

Sin embargo, las autoridades explicaron que este fenómeno, lejos de las tramas de ciencia ficción, se debe a causas naturales.

“Los gases que se forman durante la descomposición son la causa de que los cuerpos se hinchen un poco y, en los peores casos, sean empujados fuera del suelo“, precisó el portavoz de la Policía, Thomas Kristensen.

El representante de la fuerza aclaró que el último episodio de resurgimiento de cuerpos de visones ocurrió la mañana de este lunes, aunque también había sucedido con anterioridad.

Las autoridades han intentado resolver este problema colocando hasta 1 metro de tierra sobre los animales muertos. Sin embargo, esta medida resultó insuficiente por lo cual volverán a hacerlo esta vez sepultándolos bajo una capa de 2,5 metros de tierra.

Tras descubrirse la cepa mutada en granjas peleteras y confirmarse casos de transmisión a humanos, el Gobierno danés ordenó a principios de este mes sacrificar a toda la población de visones en criaderos, que asciende a 17 millones.

There was shock last week when Denmark decided to cull all its mink – up to 17 million animals – because of the spread of coronavirus. Now the prime minister has admitted the plan was rushed and had no legal basis.

On must ask:

Why Denmark must have mink farms at all? pic.twitter.com/qTYylw361r

— Dariush Arai (@dariusharai) November 19, 2020