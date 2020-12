Atrasan aprobación del uso de la mariguana será corregida por Diputados

Compartir esta publicación













En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador consideró que debido a la falta de tiempo se aprobó en el Senado una iniciativa sobre el uso lúdico de la mariguana, que tiene contradicciones y errores, de forma que deben ser corregidos por la Cámara baja.

López Obrador aseguró que la Cámara de Diputados corregirá los errores en la iniciativa para regular el uso lúdico del cannabis, razón por la que solicitaron una prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“En el periodo ordinario se va a resolver, eso le podría yo decir a quienes están demandando ya una definición. No hay oposición a lo que autorizó el Senado sobre el uso medicinal, el uso limitado de la mariguana, es nada más un asunto de errores. Vamos a decir que se cometieron por falta de precisión sobre cantidades y demás, no pueden haber contradicciones en la misma ley”, dijo.

Asimismo, dijo que debido a la fecha límite para cumplir con lo mandatado por la Corte no hubo tiempo de hacer una revisión puntual e incluso, las Cámaras no se pusieron de acuerdo y se terminó el periodo ordinario, “pero son asuntos de forma diría yo, no de fondo”.

​“Como no había tiempo y ya la Corte exigía que se resolviera, porque es por órdenes del Poder Judicial, lo que hicieron los legisladores fue solicitar esta prórroga para arreglar la iniciativa. Pero repito, no en el fondo, sino en la forma, y aprobar”, puntualizó.

La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) autorizó a la Cámara de Diputados una nueva prórroga para la aprobación del dictamen sobre la regulación del uso lúdico de la mariguana en todo el país.

En sesión privada, el Pleno del máximo tribunal del país avaló conceder para el próximo año este nuevo aplazamiento expedido al Poder Legislativo, luego de los otorgados al Senado, para la discusión de dicha reforma. Esta determinación de la Corte ya fue comunicada al Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados.

