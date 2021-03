Pretende el PAN dar impunidad a Cabeza de Vaca

Compartir esta publicación













Las determinaciones en el Congreso del Estado de intentar tener la última la palabra en cuanto al destino jurídico de Francisco García Cabeza de Vaca en el tema del desafuero, atentan contra las bases constitucionales, así lo consideró la diputada morenista Carmen Lilia Canturosas, quien votó en contra de esa iniciativa, junto con el resto de la oposición.

“La emisión del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado por los Diputados del PAN en la sesión del Congreso del Estado del 02 de marzo de 2021, para emitir una especie de reglamento por el que se establecieron las bases al interior del Congreso para realizar el procedimiento de desafuero del Gobernador, resulta por demás discrecional y atenta contra las bases constitucionales”, señaló Canturosas.

Fue el pasado martes por la noche que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados retirar el fuero al gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca para procesarlo por Delincuencia Organizada, Operación con Recursos de Procedencia Ilícita y Defraudación Fiscal Equiparada.

Ayer en el Congreso del Estado se aprobó por mayoría un proyecto de acuerdo que establece las reglas de homologación del proceso de desafuero de Cabeza de Vaca en cuanto reciban la solicitud por parte de la Cámara de Diputados.

“En primer lugar, la declaración de procedencia de los Ejecutivos Locales corresponde a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, siendo ésta inatacable de conformidad con el propio texto constitucional”, explicó.

“En segundo, la Legislatura Local no puede desestimar el procedimiento emitido por la Cámara de Diputados, erigido en Jurado de Procedencia, toda vez que, conforme a las normas previstas en la Constitución Federal los efectos a que se refiere el artículo 111 serán con el objeto de separar al servidor público de su encargo, en tanto esté sujeto a proceso penal, cuando ha lugar a proceder en su contra”, añadió.

Canturosas reprobó que Cabeza de Vaca aproveche la mayoría de su partido en el Congreso para un interés personal, en este caso, tratar de salvarse del desafuero.

“Los legisladores panistas, una vez más están haciendo uso de las instituciones para satisfacer intereses personales, lo cual resulta lamentable, puesto que no se trata de un asunto político, sino de un procedimiento legal”, puntualizó en entrevista para El Mañana.

LA FEDERACIÓN ES PRIORIDAD

Para el analista político y abogado penalista Gabriel Regino García el Congreso del Estado de Tamaulipas no tendrá la última palabra en la solicitud de desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la FGR a la Cámara de Diputados, pues al tratarse de acusaciones del orden federal, es únicamente la federación quien habrá de resolver su destino jurídico.

“Si la cámara de diputados determina que es procedente la investigación, se la envía al Congreso del Estado, no para que revise el trabajo que hizo la federación, porque sería un contrasentido, es como si el maestro le dijera al alumno: ‘revisa si lo que hice estuvo bien’, en ese sentido, no se le está consultando, se le está mandando lo que tiene que hacer”, expresó, Regino García.

En este panorama, explicó, el único papel del Congreso del Estado de Tamaulipas sería el de recibir la notificación de desafuero y nombrar a un sustituto para que concluya el periodo -en este caso hasta el 2022- mientras que gobernador enfrenta el proceso correspondiente; “No tiene que calificar el Congreso del Estado si procede o no lo que dijo la federación porque eso equivaldría a romper la lógica del pacto federal, en esa virtud, como es un tema federal, el Tribunal Superior de Justicia del Estado no tiene nada que ver, porque no es un delito del orden estatal, es una cuestión federal”, recalcó, “La federación manda, al final del día, ese es el mensaje”.

