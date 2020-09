Declaran culpable a ex directora del Colegio Rébsamen

Compartir esta publicación













La fiscalía de la Ciudad de México logra fallo condenatorio y pide 57 años de prisión por el delito de homicidio culposo para la maestra Mónica García Villegas, ex directora del Colegio Rébsamen, donde murieron 19 niños en el sismo del 19 de septiembre del 2017

La #FGJCDMX solicitó 57 años de pena privativa de libertad contra la propietaria de un inmueble habilitado como colegio privado, luego de que el Ministerio Público logró obtener de un Tribunal de Enjuiciamiento

El Colegio Enrique Rébsamen, resultó severamente afectado tras el sismo del pasado 19 de septiembre, el cual se ubicaba al sur de la Ciudad de México. Entre los escombros, perdieron la vida 19 niños y ocho adultos, razón por la cual las autoridades correspondientes investigan las fallas en la construcción del plantel, así como la situación legal del inmueble.

Interpol emite ficha roja para localizar a dueña del Colegio

4 de diciembre

A Mónica García Villegas se le busca en 190 países. El gobierno de México solicitó el cambio de ficha azul a roja, para localizarla lo más pronto posible.

Autoridades ya catearon su domicilio, ubicado en la delegación Coyoacán, para localizar indicios que pudieran dar con su paradero.

Le ex directora del Rébsamen es buscada para que responda por los probables delitos de homicidio culposo y responsabilidad de los responsables de obra o corresponsables.

Detienen al chofer de Mónica García con archivos del colegio

22 de noviembre

La policía capitalina detuvo a Ernesto “N”, colaborador cercano de Mónica García Villegas, dueña del Colegio Enrique Rébsamen.

El chofer viajaba en una camioneta Suburban negra, luces en códigos y altavoces, similar a la que usan los cuerpos de seguridad

Los elementos que revisaron la camioneta dijeron que en el interior había cajas con documentación del Colegio Rébsamen, que colapsó.

Entre los papeles que se descubrieron está información contable del Colegio, registros de pagos y permisos de obra y construcción, según el expediente CI-FCY/COY-1/UI-2 C/D/03256/11-2017.

Giran orden de aprehensión en contra del DRO

9 de noviembre

Un juez giró una orden de aprehensión en contra del Director Responsable de Obra (DRO) del Colegio Enrique Rébsamen, Juan Apolinar Torales Iniesta, quien avaló en materia de seguridad los edificios colapsados en el plantel dos meses antes de que ocurriera el sismo del 19 de septiembre.

Localizan a Miss Mónica

2 de noviembre

Mónica García Villegas se encuentra en un domicilio de la ciudad de México, que no quiere abandonar hasta tener su defensa armada.

Miss Mónica se encuentra acompañada por su esposo y dos hijas, de acuerdo con el portal de La Silla Rota.

García Villegas tiene dos órdenes de aprehensión por las muertes de 19 niños y seis adultos tras el sismo del 19 de septiembre y por el uso de documentación falsa durante la construcción de su departamento en el cuarto piso del edificio derrumbado.

¿Qué revelan dictámenes del colapso?

25 de octubre

Una serie de peritajes que se realizaron en el Colegio Enrique Rébsamen revelaron que el departamento de Mónica García Villegas, dueña y directora, provocó el derrumbe de una parte del plantel tras el sismo del 19 de septiembre.

