Sabinas: Directora de escuela discrimina a alumna por ser zurda

Compartir esta publicación













Por ser zurda, una menor de 11 años de edad sufrió discriminación por parte de la directora de una institución educativa, en el municipio de Sabinas, Coahuila.

Ante este contexto el magistrado Hiradier Huerta Rodríguez, del Tecrer Tribunal Distrital de Monclova, del Poder Judicial de la entidad, ratificó la vinculación a proceso dictada por un Juez de Control a la directora de la escuela Miguel Hidalgo.

La menor cuyas siglas son ASEM, denunció a la docente de discriminarla por varios años.

TE PUEDE INTERESAR: Presunto feminicida es extraditado por Nuevo Laredo: lo buscaban por matar a una jovencita en Durango

“Quiero platicarte que me tocó revisar algo que se llama apelación. que consiste en que yo estudie si la decisión que en este caso tomó la jueza de dar permiso a una persona que llama Ministerio Público de seguir investigando de un hecho del que se quejó tu mamá en el sentido, si la directora de tu escuela se negó a darte una banca especial para zurdos, y con ello pudieras realizar tus actividades escolares de forma adecuada, pueda tratarse de una discriminación”, se lee en la carta de lectura fácil para la menor afectada.

ASEM le hizo saber a su mamá que ya no quería estar en la escuela porque no tenía una banca para zurdos y eso le ocasionaba dolor de espalda y de su brazo izquierdo, presentando molestias, por lo que no le permitía poner la adecuada atención a la maestra.

Fabiola Armendáriz, madre de la menor Ambar Sugey, recordó que todo inició con las denuncias penales al considerar que su pequeña era víctima de discriminación al no permitirle el uso de una banca para zurdos.

Añadió que ellos compraron una banca para que ASEM la usara, pero repentinamente ya no apareció.

Aunado a que Ambar Sugey era una alumna de excelencia e inexplicablemente bajó de calificaciones.