Así puedes descargar la app de Disney Plus para iOS, Android y más

Ya se puede descargar la app de Disney Plus para iOS, Android y más. La plataforma de streaming de Disney, que sale a competir fuertemente contra sus rivales Netflix y Prime, es la gran novedad en Latinoamérica.

En iOS, ya se puede hacer el download para iPhones, iPods touch y tabletas (iPads), haciendo clic aquí. Clic aquí para descagar la app.

En cuánto a dispositivos con Android, se puede acceder desde cualquier tableta o smartphone que sea compatible con el SO 5.0 (Lollipop) o posterior. Clic aquí para descagar la app.

Para las consolas de juegos como PlayStation, es compatible con los modelos PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 Slim y PlayStation 4.

En cuánto al Apple TV, es compatible con los modelos Apple TV HD (de cuarta generación o posterior) y Apple TV 4K con tvOS 11.0 o posterior.

Disney Plus (clic aquí para suscribirse) está disponible en:

Navegadores de internet (Via streaming)

· Dispositivos móviles y tabletas (vía descarga gratuita de la app):

Teléfonos y tabletas con Android (Androd)

Teléfonos y tabletas con Apple (iOS)

Amazon Fire Tablet

· Televisores (pre instalados o con descarga gratuita de la app)

Dispositivos Android TV

LG WebOS Smart TVs

Samsung Smart TVs (de 2016 en adelante)

· Consolas y dispositivos de streaming (via descarga gratuita de la app)

Amazon FireTV

Apple AirPlay

Apple TV (Cuarta generación en adelante)

Chromebook

Chromecast

Roku

PlayStation

Xbox

Vizio SmartCast TV

EL DATO

Disney es un servicio de transmisión de vídeo bajo demanda por suscripción estadounidense que pertenece y es operado por la división de Media and Entertainment Distribution de The Walt Disney Company. El servicio distribuye principalmente películas y series de televisión producidas por Walt Disney Studios y Walt Disney Television, y el servicio también publicita contenido de las marcas de la compañía Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en particular.

Las películas y series de televisión originales también se distribuyen en Disney+, con diez películas y siete series producidas para la plataforma a partir de noviembre de 2019. Sirviendo junto a otras plataformas de transmisión: Hulu orientada a la programación general y ESPN+ orientada a los deportes.