Disney+ llega en 13 días a México, estos serían los precios

Faltan 13 días, 12 horas y 8 minutos para la llegada oficial a México de Disney+ ya que el 17 de noviembre se estrenará la plataforma de streaming en toda Latinoamérica.

Aunque todavía no hay precios oficiales se especula y considera que serean de la siguiente manera:

Google Play, la tienda de aplicaciones de Android, ya lista la app de Disney+ (aunque no permite aún su descarga en México debido a que la plataforma de streaming aún no aterriza de manera oficial), y en la sección de información adicional revela que los “productos integrados en la aplicación” tendrán costos de 135 pesos y 1,349 pesos. Eso sí, no especifica a qué se refieren esos “productos integrados”.

A pesar de que no se menciona explícitamente, la especulación es que estas cantidades se refieren a los precios de las suscripciones en México a Disney+: 135 pesos para la mensual y 1,349 pesos para la anual.

Disney

Google nos da las pistas más certeras de Disney+

Los precios en Estados Unidos

Los precios de Disney en Estados Unidos son de 6.99 dólares al mes y 69.99 dólares al año, que se traducen en alrededor de 150 y 1,500 pesos, respectivamente. Sin embargo, con el reciente aumento de precios de Netflix, se podría pensar que Disney reduciría ligeramente sus precios para hacerlos más atractivos y competir más agresivamente contra Netflix, en busca de una tajada del mercado lo más grande posible. Para lo cual también colaborará con otros proveedores de servicio en nuestro país, como izzi.

Disney+ será la plataforma exclusiva de todo el contenido de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars, lo que deja a Prime Video en una situación difícil. Además, el contenido de Disney también está desapareciendo de otras plataformas de venta y renta, y para reforzar aún más su contenido, estrenará en exclusiva en streaming ‘Soul’, la más reciente producción de Disney y Pixar.

Como ya mencionamos, se lanzará oficialmente en México el 17 de noviembre, pero es probable que días antes se den a conocer todos los detalles del servicio, incluido el precio que tendrá. Por ejemplo, el sábado 7 de noviembre se transmitirá un programa especial de presentación de la plataforma en el país, y es posible que ahí se revele más información oficial. Estamos atentos a las novedades.