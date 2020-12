Disney+ anuncia 10 nuevas series del universo Marvel y Star Wars

Compartir esta publicación













Disney Plus ha alcanzado más de 86 millones de suscriptores a nivel global y no tiene intenciones de parar. La plataforma ha revelado que en los próximos años lanzará otras 10 series de Star Wars y también la misma cantidad de series de Marvel.

Algunas de las series de Star Wars que se estrenarán en la plataforma incluyen “Rangers of the New Republic”, “Ahsoka” y “Andor”. Las dos primeras se desarrollarán en el marco temporal de “The Mandalorian”, según reveló Kathleen Kennedy, la presidente de Lucasfilms.

Los nuevos proyectos de Star Wars

Durante la presentación se dieron detalles y los primeros vistazos a otras series de “Star Wars” que ya se sabía se estaban desarrollando como “Obi Wan Kenobi” y “Cassian Andor.

Hayden Christensen regresa como Darth Vader, y se une a Ewan McGregor en OBI-WAN KENOBI. La serie Original Disney+ comienza 10 años después de los dramáticos eventos de Star Wars: La Venganza de los Sith. Muy pronto, solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/uK9HdrU7IE — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) December 11, 2020

Se confirmó que “Cassian Andor”, estelarizada por Diego Luna ha arrancado produccion desde hace dos semana en Londres. La serie de Obi Wan Kenobi, que marca el regreso de Ewan McGregor a la galaxia muy, muy lejana traerá de vuelta a Hayden Christensen en el papel de Darth Vader y la historia se desarrollará 10 años después de los eventos de “The revenge of the Sith”.

Uno de los anuncios más sorpresivos fue la llegada de nueva película de Star Wars “Rogue Squadron”, que será dirigida por Patty Jenkins, la realizadora de Wonder Woman. La nueva cinta se estrenará a fines de 2021.

“Todo lo que hice, lo hice por la Rebelión”. Andor, una Serie Original del universo de Star Wars llega a #DisneyPlus en 2022. pic.twitter.com/8FSfXEosGt — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) December 10, 2020

Otras de las series de Star Wars que llegarán a Disney Plus incluyen “A Droid Story”, que seguirá a R2-D2 y C3PO.

Lo nuevo de Marvel

También se ha adelantado que en los próximos años la plataforma incrementará su contenido que incluye 15 películas live action y animadas de Disney y Pixar. Las nuevas series de Marvel y Star Wars se suman a una oferta que la plataforma ya prepara o que esta próxima a estrenar y que incluyen la llegada de la esperada “Wandavision”, “Hawkeye”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Ms. Marvel”.

The Falcon and the Winter Soldier, una serie original Disney+, disponible el 19 de Marzo solo on #DisneyPlus. pic.twitter.com/2orMoPQdYa — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) December 11, 2020

De acuerdo con The Hollywood Reporter, incluso Disney Plus planea liberar contenido nuevo de forma semanal.

Apenas se dio a conocer y los fans ya especulan que una de estas Podría ser “Secret Invasion”, de Marvel. La famosa historia de los cómics relata la llegada de la raza de los skrulls a la Tierra. Además de que fans hicieron notas que la cuenta de twitter oficial con el nombre del cómic ya estaba activa, “Capitana Marvel” lanzó un guiño a esa trama en una de sus escenas.

Jeremy Renner vuelve a interpretar a Hawkeye, en equipo con la arquera conocida en los comics, Kate Bishop interpretada por la increíble Hailee Steinfeld. #Hawkeye, una Serie Original, llegará muy pronto a #DisneyPlus 🏹 pic.twitter.com/RlPAtgGUOt — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) December 11, 2020

Lo nuevo original de Disney

Disney Plus no dejará de lado sus producciones originales. Entre los estrenos futuros se incluyen “Beauty and the beast” The Prequel Series, una producción live action que explorará los orígenes de los personajes de la adaptación de la película animada. Será protagonizada por Luke Evans.

También llegará una nueva versión de “La familia Robinson”, la esperada “Hocus Pocus 2” y “Three Men and a baby”, que protagonizará Zac Efron.

También se anunció la precuela de “El Rey León”, el live action de “Pinocho”, la adaptación de “Chip y Dale”, la secuela de “Encantada” y una adaptación de Peter Pan titulada “Peter y Wendy”.

Peter Pan & Wendy volarán a #DisneyPlus. David Lowery dirige un increíble elenco incluyendo a @YaraShahidi en el rol de Campanita y a Jude Law como el Capitán Hook. 🧚 pic.twitter.com/PplrlbB6c5 — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) December 11, 2020

Otros proyectos

Durante la transmisión en vivo con los inversionistas, otras series que se anunciaron incluyen “Only Murders in the Buiding”, con Selena Gomez; “Dopesick” con Michael Keaton y Rosario Dawson y “The Dropout”. Todas ellas se estrenarán por Hulu, una plataforma de streaming que también pertenece a Disney.

Disney anunció también la llegada de otras cintas como la última película de “Indiana Jones”, que traerá de vuelta a Harrison Ford para culminar la saga. Por igual y dadas sus amplias propiedades, se anunció también una nueva serie de “Alien”, que se desarrollará por vez primera en la Tierra.

El mismo día que se dio a conocer que Disney Plus albergará nuevas películas animadas tanto de Disney como de Pixar, se informó que “Raya and the last dragon”, la primera cinta de la compañía dirigida por un mexicano se estrenará en cine y Disney Plus en marzo de 2021.