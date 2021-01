Dispara agente contra camioneta de “coyote”

Compartir esta publicación













Un agente de la Patrulla Fronteriza disparó contra una SUV Ford Expedition, color verde, cuyo conductor y traficante de humanos, levantaba a un grupo de extranjeros indocumentados en la orilla del río Grande, al parecer no hubo heridos, según el comunicado por escrito de la corporación.

A las 05:40 de la tarde de este miércoles 13, cerca del parque Father McNaboe, en el noroeste de Laredo, en el camino Lowry de la colonia Lowry Farm, el agente de la ley, observó como una serie de personas salía del afluente a toda prisa y subían a la vagoneta verde.

Cuando se acercó el federal para intentar detenerlos, el chofer de la Ford Expedition arrancó y le echó encima el vehículo al policía que se aproximaba.

El oficial desenfundó su arma de cargo y disparó hacia el conductor, los de la SUV huyeron en esta, minutos después tal vagoneta verde fue encontrada abandonada, al sur de Laredo.

Y la Patrulla Fronteriza dice que no se reportaron heridos, pero no aclara el comunicado, si lo afirman por no haber encontrado indicios de sangre dentro de la cabina o impactos de bala, en el vehículo.

Refieren que la investigación se lleva a cabo por la Oficina de Responsabilidad Profesional de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), así como una segunda averiguación por parte de la propia Patrulla Fronteriza.