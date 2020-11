Las Divas mexicanas que desafían a la muerte: siguen vivitas… y luciendo

Compartir esta publicación













Una vez lo dijo María Félix: “Diva es algo inventado, pero yo no fui fabricada. La vida me hizo y me hizo posiblemente muy bien. No le tengo miedo ni a las canas ni a las arrugas, sino a la falta de interés por la vida. No le tengo miedo a que me caigan encima los años, sino a caerme yo misma”. Estas son las divas mexicanas que le han dicho no a la muerte.

Las Divas mexicanas vivas

Algunas de las divas mexicanas que no pasan de moda en la vida, así como lo fue “La Doña de México”, la Época de Oro del cine mexicano vio a nacer a muchas actrices que marcaron un momento especial en el séptimo arte y en los corazones del público.

Te decimos quiénes son las divas mexicanas más longevas vivas.

Una de las familias más importantes en el entretenimiento en México demuestra cómo sortear los ataques y convertirse en mujeres a pruebas de balas.

Silvia Pinal (90 años)

Nadie puede negar el legado de cada una de las integrantes de la familia, ya que cada una tiene sus propios episodios de vida qué han generado escándalos y polémica en el medio; incluso, algunos especialistas han señalado que no existe otra familia tan atacada y tan resistente a los juicios públicos.

Silvia Pinal nunca pensó que a sus 90 años sería la cabeza de una familia, que genera una gran cantidad de información, sobre todo una polémica que va más allá de su carrera artística.

Al final, las dinastía Pinal es una familia como todas, que conlleva momentos de gloria, enfrentamientos, alegrías, tristezas y éxitos.

Ana Luis Peluffo (91 años)

Es una actriz mexicana de la llamada Época de Oro del cine mexicano, con una amplia trayectoria en el cine, televisión y teatro.​ Fue una de las primeras estrellas que en México se atrevió a desnudarse frente a las cámaras.

La actriz radica en Cuernavaca. Vegetariana y experta en yoga, la actriz ha mantenido en buena condición física y prefiere mantenerse alejada de los escenarios, mientras no llegue una propuesta interesante.

En su juventud tuvo un noviazgo corto con Jorge Negrete, aunque siempre se sintió atraída por la personalidad de Pedro Infante.

Por ahora, se dedica a escribir, brindar sus conocimientos de yoga, astrología y filosofías oriental.

María Victoria (88 años)

María Victoria Cervantes Cervantes, quien tiene un sitio privilegiado en la historia de los espectáculos y el cine en México, nació el 26 de febrero de 1933 en Guadalajara, Jalisco.

Según los críticos, el éxito en el inicio de su trayectoria fue la constancia, ya que se sobrepuso a los calificativos de “inmoral” que los conservadores le implantaron, por lo que terminó de imponerse en el gusto de toda la familia mexicana.

Irma Dorantes (85 años)

Irma Dorantes vivió su propia historia de amor junto al ídolo mexicano Pedro Infante, siete años de experiencias.

Elsa Aguirre (90 años)

La actriz nacida en Chihuahua, se convirtió en una de las actrices más conocidas por su belleza y sensualidad.

Una de las divas mexicanas mejor conservada

Con una vida dedicada a la yoga y una gran disciplina en sus hábitos, la Diva es de la pocas que tiene cierta actividad en su cuenta oficial de Instagram (elsa.aguirre.official).

Flor Silvestre (90 años)

Su figura y trayectoria nos traslada a la época dorada del género ranchero y cine mexicano y es recordada como la matriarca de una de las familias más emblemáticas de México: La Familia Aguilar.

La cantante y actriz ha regalado más de 70 películas de la época de oro del cine mexicano, más de 200 discos grabados e interpretaciones.

Rosita Quintana (95 años)

Aunque nació en Argentina, la actriz hizo su carrera en México que incluye más de 70 títulos. Con 91 años, Rosita Quintana ha aparecido poco en la televisión, pues prefiere que sus seguidores recuerden su belleza.

La actriz ha tenido algunas recaídas por cuestiones de salud en los últimos años, y problemas con su hijo. Es la actriz más longeva viva, de la Época de Oro del cine mexicano.

Yolanda Montes Tongolele (88 años)

Bailarina, vedette y actriz mexicana de origen estadounidense ya está alejada de los escenarios, dado que se le diagnosticó demencia senil, que la ha llevado a la pérdida de la memoria.

Pese al diagnóstico, la actriz mantiene su gran espíritu y flexibilidad, gracias a los años dedicados a la danza.

