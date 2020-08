Doctor vence al Covid

Compartir esta publicación













Luego de 28 días de lucha, aislado y sin poder ver a su familia, hoy el médico Alfredo Gómez Dávila venció al coronavirus; su lucha contra la enfermedad no fue en vano, pues le dejó un leve daño en los pulmones y en el corazón.

Gómez Ávila, internista con 39 años de experiencia en el ramo e historia en el Hospital General Solidaridad y la UMF 78 del IMSS, se contagió en su centro de trabajo cumpliendo con su deber y con tristeza ve que sigue habiendo personas que no creen en la enfermedad y por ello no usan o hacen mal uso del cubrebocas.

El 4 de junio es una fecha que nunca olvidará, fue cuando se contagió al ser expuesto en su centro de trabajo, manifestándose la enfermedad el 15 de junio, y aunque hoy se encuentra sano, le duele tanta indiferencia de las personas con esta enfermedad.

“Lo triste de esto es que me contagié en mi trabajo en el IMSS, al exponerse en un lugar donde le tomaron la muestra a un paciente positivo, no sé quién era, espero esa persona se halla cuidado y no haya sido uno más de tantos irresponsables que no creen”, declaró.

Aunque estuvo a punto de morir, hoy Alfredo celebra la alegría de la vida al lado de su familia.