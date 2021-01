Doctor renuncia por irresponsabilidad de la población frente al coronavirus

Compartir esta publicación













Durante la pandemia de coronavirus Covid-19, doctores y enfermeras han cuidado sin descanso a todos los pacientes contagios del virus; pero, después de tantos meses de lucha, muchos de ellos están cansados y desesperados por la falta de responsabilidad de la gente que no ha permitido que la situación para ellos mejore.

Un médico argentino alzó la voz y renunció a su guardia en el hospital; esto, luego de ver a tantos enfermos de coronavirus ingresando al hospital por su irresponsabilidad al asistir a fiestas y espacios públicos.

El médico no quiere ser el siguiente muerto por Covid-19 de la lista

A través de un video, Marcelo Lemus, un médico argentino de 64 años, aseguró que había renunciado a su guardia en el hospital. Dijo que, los motivos que le explicó al director del hospital sobre la renuncia, fueron el evidente desinterés e irresponsabilidad de la población ante el coronavirus Covid-19.

Lemus señaló que, por la falta de cuidados de la gente, 3 de sus compañeros doctores han muerto por coronavirus Covid-19, por lo que él dejará de arriesgar su vida y ser cómplice de la irresponsabilidad.

“Se siguen juntando y no tienen consciencia de lo que está pasando. No voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes e irresponsables que no saben que esto es grave y serio”

Marcelo Lemus

Incluso, el doctor confesó tener miedo a ser el siguiente muerto por coronavirus Covid-19 de la lista.

“No puedo arriesgarme gratuitamente. Si hubiese consciencia me la banco (lo acepto) y sigo adelante o si tuviese 20 años menos, pero la verdad que tengo miedo. Se están riendo de todo el sistema de salud en Argentina”

Marcelo Lemus

Una fotografía confirmó la decisión de renunciar del doctor

En una entrevista del médico Marcelo Lemus al medio C5N, él confesó que, además de la cantidad de pacientes por día que ingresaban al hospital por Covid-19, una fotografía enviada por un amigo fue la razón de su renuncia.

“Era una foto de un balneario con un grupo de más de 200 jóvenes, todos amontonados, cantando, tomando, apretaditos, todos juntos. Algo lógico en tiempos normales, pero no en este”

Marcelo Lemus

Aunque el médico argumentó que él, como el resto de la población, tiene derecho a disfrutar de la vida y vivir sanamente, su renuncia fue duramente criticada, asociándola a falta de vocación o querer más beneficios económicos por su trabajo.

