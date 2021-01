Doctora denuncia agresiones de quienes no les importa coronavirus

Compartir esta publicación













Samantha Batt-Rawden, doctora del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS por sus siglas en inglés), denunció a través de una entrevista para la BBC que diariamente recibe entre 20 y 30 agresiones diarias a través de correos electrónicos y mensajes de texto por parte de quienes se niegan a usar cubrebocas durante la actual pandemia de coronavirus.

Algunos de esos mensajes llegan incluso a convertirse en amenazas únicamente porque como profesional de la salud repite constantemente las medidas de prevención a fin de evitar contagios comunitarios. Sin embargo, algunas de esas agresiones también son de parte de personas que no creen en el coronavirus o que piensan que se trata de una conspiración.

Just wanted to give Clearbrand a shout out. They helped us get our non-profit @TheDA_UK off the ground and were incredibly generous in their help for us as frontline NHS staff. They do lots of stuff in heath so if anyone is looking to help a small business out these are your guys https://t.co/WRz2KGgJXN — Dr Samantha Batt-Rawden 💙 (@sbattrawden) January 8, 2021

Doctora confiesa sentirse devastada por las agresiones de todos los días

La doctora confiesa que en medio de todo lo que tiene que ver día con día, abrir su bandeja de entrada y que siempre esté llena de agresiones, devastan su moral. Incluso contó el caso de un médico que pensó en dejar de trabajar porque en la entrada del NHS había una horda de personas diciéndole que el coronavirus era un engaño.

“Eso es realmente difícil cuando estás dando todo para tratar de salvar a los pacientes. He recibido alrededor de 20 y 30 mensajes abusivos al día diciéndome de todo, desde insultarme hasta amenazarme”Samantha Batt-Rawden.

Please could I ask you a favour? Instead of clapping for us, could you maybe just stay home for us? And next time, when you have the chance, use your vote for Government who will actually fund the NHS and take care of its staff. Sincerely, NHS staff everywhere 💙#clapforheroes — Dr Samantha Batt-Rawden 💙 (@sbattrawden) January 7, 2021

Sin embargo, también sabe que la mayoría de la gente apoya al personal médico y por ese motivo lanzó una campaña para que los internautas publiquen corazones azules dirigidos a los profesionales de la salud, ya que considera, en estos momentos les hace mucha falta.

“El personal del NHS realmente necesitaba esa ola de apoyo. Sólo queremos mantenerte a salvo, sólo queremos que te quedes en casa porque no deseamos que termines en mi unidad de cuidados intensivos, realmente no lo queremos”, dijo la doctora durante la entrevista.

There seem to be people thinking that this doesn’t affect them. Well, let me you tell you, even if you’re in your 20s and run half marathons you are just one car crash away from needing an ICU bed, that we might not have. This affects everyone. Hands 👏🏻 Face 😷 Space 🏡 — Dr Samantha Batt-Rawden 💙 (@sbattrawden) January 8, 2021

“Me importa una mierda quién se esté muriendo”, “Elegiste tu trabajo, ocúpate de él”, No soy responsable de la salud de nadie, excepto de la mía”, “Tú no puedes decirme qué hacer”, “Me encanta como los doctores ahora creen que nos pueden dar órdenes como si fueran nuestros dueños y que hablan mal de nosotros sólo por respirar”, son algunos de los mensajes que ha recibido.