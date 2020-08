“Heal”, el documental que explica cómo el cuerpo se “auto-sana” a través de la mente

La cinta de Netflix hace un viaje a través de testimonios, entrevistas y experiencias para demostrar que los pensamientos influyen en la salud y curación de enfermedades.

Una sala con pacientes diagnosticados con enfermedades como lupus, esclerosis múltiple, fibromialgia, entre otras, escuchan atentamente al guía espiritual Rob Wergin. “Les voy a pedir que se entreguen y confíen. Esto no es medicina occidental (…) es medicina energética”.

Los encuentros de Wergin con personas enfermas forman parte de “Heal” (sanar en español), el documental que busca develar la conexión entre lo emocional/espiritual y la curación del organismo de diferentes patologías por medio de un proceso de mente-sanación.

En su producción de 106 minutos, la directora de la cinta, Kelly Noonan Gores, recorre un camino de entrevistas con enfermos y expertos del mundo de la medicina, la ciencia y de lo espiritual, para establecer que “nuestros pensamientos, emociones y convicciones afectan nuestra salud”, dice Gores.

“Le dijeron a mi familia que eran mis últimas horas de vida”

El 2 de febrero de 2006 debería haber sido el último día de vida para Anita Moorjani, sin embargo algo increíble le ocurrió al entrar en estado de coma tras padecer un linfoma que había derivado en una metástasis desde su cráneo hasta su abdomen.

“Tenía linfoma hace cuatro años (…) tenía tumores del tamaño de limones. Estaba tan débil que mis órganos comenzaron a fallar uno a uno. Entré en coma y los doctores le dijeron a mi familia que eran mis últimas horas de vida”, relata Moorjani.

