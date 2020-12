Donaciones en efectivo son ahora deducibles

Compartir esta publicación













Luego de los cambios en la ley federal de impuestos, las donaciones en efectivo de hasta 300 dólares realizadas este año antes del 31 de diciembre de 2020, ahora son deducibles sin tener que detallar cuando las personas presenten sus declaraciones en 2021.

La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica en Respuesta al Coronavirus (CARES) incluye varios cambios temporales en la ley de impuestos para ayudar a las organizaciones benéficas, dijo el contador público Félix Velásquez.

Esto incluye la deducción especial de 300 dólares, diseñada especialmente para las personas que eligen tomar la deducción estándar, en lugar de detallar sus deducciones, agregó.

Refirió que este cambio permite a los contribuyentes individuales reclamar una deducción de hasta 300 por donaciones en efectivo realizadas a la organización durante 2020.

Esta deducción reduce tanto los ingresos brutos ajustados como los ingresos tributables, lo que se traduce en ahorros tributarios para quienes hacen donaciones a organizaciones exentas de impuestos que califican.

Antes de hacer una donación, los contribuyentes pueden usar la herramienta especial de búsqueda de organizaciones exentas de impuestos (en inglés) en IRS. gov para asegurarse de que la organización es elegible para contribuciones deducibles de impuestos.

Las contribuciones en efectivo incluyen aquellas realizadas con cheque y tarjeta de crédito o débito. No incluyen valores, artículos para el hogar u otras propiedades. Aunque las contribuciones en efectivo a la mayoría de las organizaciones benéficas califican, algunas no. Las contribuciones en efectivo realizadas a las organizaciones de apoyo no son deducibles de impuestos.

La Ley CARES incluye otras disposiciones temporales diseñadas para ayudar a organizaciones caritativas. Estas incluyen límites más altos de contribuciones caritativas para corporaciones, individuos que detallan sus deducciones y negocios que donan inventario de comida a bancos de alimentos y otras organizaciones caritativas elegibles.

Por ley, las reglas de mantenimiento de archivos se aplican a cualquier contribuyente que reclame una deducción de contribución caritativa. Por lo general, esto incluye obtener un recibo o carta de certificación de recibo de la organización caritativa, antes de presentar una declaración, y retener un cheque cancelado o recibo de tarjeta de crédito.