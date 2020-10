Solicitan donadores de plasma AB+ para el pediatra Rolando Ruiz

Compartir esta publicación













El Doctor pediatra Rolando Ruiz de la Rosa, se encuentra grave de salud, por lo que solicita el apoyo de la comunidad de Nuevo Laredo y Monterrey, en donadores de plasma de aquellas personas tipo AB+ pacientes recuperados del Covid-19.

Los requisitos para los donadores, son principalmente comprobar una prueba positiva de SARS-Covid 19, con una recuperación de hace 14 días como mínimo, tener entre 18 y 65 años, en el caso de las mujeres donantes, no contar con partos o cesáreas. Los donadores contarán con el apoyo de los gastos de su traslado a Monterrey.

Casos como el pediatra, son un alto riesgo, debido a que son personas expuestas a esta enfermedad, ya que son trabajadores en el sector salud.

Mientras que muchos se contagian por asistir a eventos sociales, al sector salud no le da tregua la pandemia por estar frente a primera línea. Ahora se infectó el doctor Rolando Ruiz, neonatólogo, quien se encuentra delicado en Monterrey, Nuevo León; con urgencia se pide apoyo de plasma a pacientes negativos Covid-19.

Con él, ya son más de 100 elementos del sector Salud entre médicos, enfermeras, trabajadores, de intendencia, de laboratorio, farmacia, archivistas, los que se han contagiado.

La pandemia le ha costado no sólo la vida a los pacientes sino al personal médico y de enfermería tanto en lo público como en lo particular: dos anestesiólogos, tres enfermeras, un archivista; un gastroenterólogo, un oncólogo y tres médicos generales, y un dentista.

Finalmente, Gonzalez Cepeda exhortó a la población a quedarse en casa, no bajar la guardia, porque entonces el hospital tendría que volver a cerrar al público y dedicarse solo a paciente con coronavirus, por lo que es impor

“Estamos volviendo a internar por Covid-19, era algo que ya esperábamos, pero no tan pronto”, expresó Jesús González Cepeda, director médico del Hospital General.

Esta semana se empezó con cuatro pacientes y ahora ya son 12, dos de ellos, candidatos a intubarse por su estado delicado, ya que con esta enfermedad evolucionan bien y de pronto viene ese bajón -complicación- que pone en riesgos la vida.

Dijo que se han internado a dos personas diarias cuando en semanas anteriores no se había hospitalizado a nadie por esta causa. “Hoy más que nunca es momento de quedarnos en casa, no salir a exponernos, porque el rebrote ya se está viviendo en Nuevo León y Coahuila , ahora vamos nosotros, y lo que se había ganado, se está perdiendo solo por no quedarnos en casa”, expresó.

También respetar la sana distancia, lavado de manos y uso de gel antibacterial.