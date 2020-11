Trump insiste en que ‘fue una elección robada’; no acepta la derrota

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa sin aceptar el triunfo en las elecciones de su rival demócrata, Joe Biden.

Desde su perfil de Twitter, el cual cuenta con advertencias de la red social debido a que puede ser información falsa, el mandatario calificó de una “elección robada” a los ocurrido en Estados Unidos.

Trump se basó en una encuestadora de Gran Bretaña que supuestamente dijo que fue una elección robada, aunque el mandatario no adjunta dicha información en su mensaje.

“Esta fue una elección robada. La mejor encuestadora de Gran Bretaña escribió esta mañana que esta fue claramente una elección robada, que es imposible imaginar que Biden superó a Obama en algunos de estos estados”, escribió Trump.

La proclamación de Joe Biden ocurrió luego de que el recuento de sufragios le asignara los 20 votos electorales de Pensilvania, más tarde se sumaron los seis de Nevada.

….Where it mattered, they stole what they had to steal. @newtgingrich

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020