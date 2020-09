VIDEO: Abuchean a Donald Trump en funerales de Ruth Bader Ginsburg

El presidente Donald Trump fue abucheado por los asistentes que rinden honores frente al féretro de la jueza Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema.

El mandatario acudió con máscara, acompañado de la primera dama Melania Trump, mientras al fondo se escuchaban los abucheos y gritos en su contra.

TE PUEDE INTERESAR: TikTok solicita licencia para salir de China y seguir operando en EEUU

El reportero de Slate, Mark Joseph Stern, quien cubre sistema judicial, publicó un video sobre el momento e indicó que al republicano le gritaron que “se fuera”, además de exigirle que “honrara el deseo” de la jueza que murió el viernes pasado de cáncer.

El mandatario republicano, que ya nombró dos integrantes para la corte desde que asumió el cargo en 2017, dijo antes que dará a conocer el nombre de su sustituta el sábado, una semana después del fallecimiento de la magistrada de 87 años.

Su decisión de avanzar rápidamente en su sustitución a menos de dos meses de los comicios Incrementar el enfrentamiento entre republicanos y demócratas, al tiempo que reformuló la carrera electoral, en la que Trump busca la reelección durante una pandemia de coronavirus que ha acabado con la vida de más de 200.000 personas en Estados Unidos y devastado la economía.

Here is Trump getting booed as he stands behind RBG’s casket at SCOTUS. The crowd then chants “vote him out” and “honor her wish.” He shuffles away pretty quickly. pic.twitter.com/gTUh2Ab8db

— Mark Joseph Stern (@mjs_DC) September 24, 2020