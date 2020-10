Esto costó la atención médica a Donald Trump tras ser positivo a Covid-19

Compartir esta publicación













El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump confirmó el pasado 1 de octubre que él y su esposa Melania, dieron positivo a Covid-19, razó por la que el mandatario tuvo que ser trasladado al siguiente día al Hospital Militar Nacional Walter Reed, donde solo pasó tres días hospitalizado, pero, ¿cuánto costó a la Casa Blanca su atención médica?.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump no participará en el segundo debate presidencial si es virtual, asegura

La rápida recuperación de Donald Trump, sorprendió a todos, pues una persona en promedio le cuesta más de una semana dejar de tener los síntomas de la enfermedad, sin contar lo costoso que resulta el tratamiento de Covid-19.

Tras el diagnóstico positivo a Covid-19, Donald Trump, fue trasladado en helicóptero al Hospital Militar Nacional Walter Reed, donde se le practicaron varias pruebas médicas y recibió oxígeno, esteroides y un tratamiento experimental con anticuerpos.

Toda la atención médica que recibió el mandatario de Estados Unidos, a cualquier persona que no sea presidente, eso le costaría más de 100.000 dólares, en el sistema de salud estadounidense, es decir, al rededor de 2,121,015.00 pesos, de acuerdo al diario The New York Times.

Tras su rápida recuperación, Trump resaltó la calidad de la atención que recibió en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, sin embargo, no tuvo que preocuparse por los costos de su atención médica, pues éstos los cubre el gobierno federal.

Pese a pasar tres días hospitalizado, recibiendo un costoso tratamiento que no cualquier persona puede pagar, al regresar a la Casa Blanca, Donald Trump volvió a restar importancia a los riesgos del coronavirus, pues pidió a los estadounidenses que no le tuvieran miedo al virus, “No dejen que domine sus vidas”, publicó en su cuenta de Twitter.

En el sistema médico de Estados Unidos, las pruebas de rutina pueden generar miles de dólares de gastos no cubiertos; los pacientes hospitalizados han recibido facturas de más de 400.000 dólares.

Actualmente en Estados Unidos, hay pacientes que enfrentan dificultades por haber contraído el virus, tanto financieros como de salud, casi medio millón de personas han sido hospitalizadas.

Las pruebas de la Covid-19 pueden ser costosas. Aunque suelen rondar los 100 dólares, una sala de urgencias en Texas ha llegado a cobrar hasta 6408 dólares por una prueba realizada en el auto, costos que algunos pacientes deben pagar de su bolsillo.

Para una persona de 60 años en Estados Unidos, el costo promedio de una hospitalización por coronavirus es de 61.912 dólares, según FAIR Health, una base de datos de reclamaciones de seguros, según los economistas.

Ante la pandemia por coronavirus, el gobierno de Trump estableció un fondo para cubrir los costos de pruebas y tratamientos contra el coronavirus para las personas sin seguro, sin embargo, The New York Times ha reportado que a algunos estadounidenses sin cobertura médica les han cobrado grandes sumas por sus hospitalizaciones.