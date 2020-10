Trump y su esposa anuncia que se pone en cuarentena

Hope Hicks, una de las más cercanas asesoras del presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado positivo por coronavirus, según informó primero Bloomberg News y ha confirmado el mandatario en la cadena Fox. Hicks, 31 años, viajaba a bordo del Air Force One con Trump voló a Cleveland, en el Estado de Ohio, para participar en el primer debate electoral frente a su rival demócrata Joe Biden. También había acompañado al republicano el pasado miércoles cuando fue a un mitin de campaña en Minnesota. El sábado tenía en su agenda acudir a un acto en Pensilvania.

Según informa la cadena televisiva de noticias Fox, tanto el presidente Donald Trump, como su esposa, Melania, han sido sometidos a la prueba del coronavirus tras la noticia sobre la cercana colaboradora. “[Hicks] dio positivo”, dijo Trump en Fox. “Acabo de hacerme un test y veremos qué pasa”, añadió el mandatario, señalando que esperaba tener los resultados “esta noche o mañana”. En su cuenta de Twitter, Trump anunciaba que tanto él como su esposa, mientras esperaban el resultado, se ponían en cuarentena.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020