Donald Trump asegura ser ‘inmune’ al coronavirus tras recuperación

Washintón.- El presiente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ahora que se recuperó del SARS-CoV-2 causante del Covid-19, ya ha generado inmunidad, por lo que no puede volver infectarse o infectar a las personas que lo rodean en la Casa Blanca y a su equipo de trabajo.

Donald Trump indicó que se sentía muy bien, “fantásticamente”, luego de que el pasado 1 de octubre, la Casa Blanca confirmara que el mandatario había sido contagiado por coronavirus junto a su esposa Melania Trump, y ambos fueran aislados y atendidos en un hospital militar.

“Tengo que decirte que me siento fantásticamente. Realmente me siento bien. E incluso me siento bien por el hecho de que, ya sabes, la palabra inmunidad significa algo, tener realmente un brillo protector significa algo. Creo que es muy importante tener eso, tener eso es algo muy importante”, dijo el presidente en una entrevista con Fox News el domingo.

Parece que soy inmune, no sé, tal vez durante mucho tiempo, tal vez poco tiempo, tal vez de por vida. Nadie lo sabe realmente, pero soy inmune”, agregó

De igual manera, el día de ayer, el médico de la Casa Blanca, y quien se encargo de atender a Trump durante su padecimiento, aseguró que el presidente ya no podía transmitir la enfermedad respiratoria.

Me complace informar de que, además de que el presidente cumple con los criterios de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) para la interrupción segura del aislamiento, las muestras de PCR de COVID de esta mañana demuestran, según los estándares actualmente reconocidos, que ya no se considera un riesgo de transmisión para otros”, indicó el doctor Sean Conley.

De manera similar, dijo, las pruebas de diagnóstico mostraron que “ya no hay evidencia de que el virus se reproduzca activamente”.

El médico de Trump agregó que las pruebas secuenciales también mostraron “carga viral reducida” y “ARN subgenómico reducido y ahora indetectable”.

Trump ha liderado su primer evento público desde que él y su esposa Melania dieron positivo por el coronavirus el 2 de octubre.

Un enérgico Trump dirigió desde el balcón de la Casa Blanca un mensaje a las fuerzas del orden público, a los negros e hispanos de cara a la que consideró la “elección más importante en la historia” del país.

Además, Donald Trump realizó su primer evento masivo como parte de su campaña de reelección, luego de haber sido diagnosticado con el SARS-CoV-2, pues desde la Caa Blanca realizó un mitin a para sus simpatizantes.

Donald Trump, apareció este sábado sin mascarilla en el balcón de la Casa Blanca, ante sus simpatizantes y dijo sentirse “genial” en lo que es primer evento público desde que se contagió de Covid-19.