Donald Trump no participará en el segundo debate presidencial si es virtual, asegura

Estados Unidos.- El segundo debate entre Donald Trump y el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, está programado para este 15 de octubre, sin embargo, el actual presidente de los Estados Unidos aseguró que si es de manera virtual no participará.

La Comisión de Debates Presidenciales no partidista anunció que el evento de la próxima semana en Miami sería virtual después de que Donald Trump dio positivo a coronavirus y en medio de preguntas sobre si aún es contagioso.

En entrevista con Maria Bartiromo, de Fox Business Network, Donald Trump dejó muy en claro que no participará en un debate virtual ya que le parece una perdida de tiempo, asimismo, dijo que el nuevo formato virtual anunciado por la Comisión de Debates Presidenciales no le parece aceptable.

No voy a participar en un debate virtual. No voy a desperdiciar mi tiempo en un debate virtual

President Trump doesn’t want to do a virtual debate because they can cut off his mic whenever they want to. He says he would rather hold rally than go to a virtual debate.#Debates2020 #ThursdayMotivation #VPDebate2020 #TumetokaMbali #CSWeek2020 pic.twitter.com/u8CCfxSGD2

— Luis Antonio. (@antonioluis706) October 8, 2020