¿Quién contagió a Donald Trump? Casa Blanca rastrea origen de contagio

El médico del presidente Donald Trump confirmó en un comunicado que el republicano y la primera dama Melania tienen coronavirus, pero que “se encuentran bien por el momento”.

Con el permiso del primer mandatario, Sean P. Conley, emitió el parte de prensa ayer en el que además indica que junto al equipo médico de la Casa Blanca mantendrá una vigilancia extrema de los pacientes.

En el documento, el galeno no habla sobre los factores de riesgo que podrían agravar la condición de salud del presidente, como su edad, su peso, y su afección cardiaca.

No está claro como el presidente y la primera dama se contagiaron. Lo que sí es un hecho es que una de sus asesoras Hope Hicks arrojó positivo pocos días después de viajar con Trump a Cleveland, Ohio, para participar del debate.

El equipo de ayudantes de la Casa Blanca que está en contacto con el primer ejecutivo se someten a pruebas del COVID-19 a diario.

Hicks además viajó en el Air Force One con motivo del evento.

Un oficial de la Casa Blanca dijo a The Hill que se está realizando un rastreo de contactos para determinar cómo el presidente se contagió.

Esta noche recibí la confirmación de que tanto el presidente Trump como la primera dama Melania Trump dieron positivo por el virus SARS-CoV-2.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020