‘No perderé mi tiempo’; rechaza Trump propuesta de debate virtual

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no participará en un debate virtual con su rival demócrata, Joe Biden, y sostuvo que la Comisión para los Debates Presidenciales “trata de proteger” al candidato demócrata con esa decisión.

La Comisión había anunciado esta mañana que el segundo debate presidencial, programado para el día 15 en Miami (Florida), sería virtual, después de que tanto el presidente Trump como numerosos funcionarios de la Casa Blanca hayan dado positivo de covid-19.

En una entrevista –la primera desde que dio positivo a Covid-19– con Maria Bartiromo, de Fox Business Network, Trump dijo que el nuevo formato virtual anunciado por la Comisión de Debates Presidenciales no le parece aceptable.

“No voy a hacer un debate virtual”, dijo Trump a Fox News.

“No, no voy a perder el tiempo con un debate virtual (…) Es inaceptable para nosotros”, añadió en candidato republicano a un segundo mandato.

BREAKING NOW: Trump says he will 'not waste my time' with a 'virtual debate' after CPD announces changeshttps://t.co/CQAm6ENsJN

— Fox News (@FoxNews) October 8, 2020