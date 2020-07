Visitará Donald Trump Texas este miércoles

En medio de la crisis sanitaria que atraviesa el estado de Texas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump visitará el estado de la estrella solitaria este miércoles para tratar temas económicos y recaudar fondos para su campaña.

Por primera vez, el presidente Trump visitará una plataforma petrolera en la ciudad de Midland, de acuerdo con información que dio a conocer la Casa Blanca.

Durante la parada del miércoles en Double Eagle Energy en la ciudad de Midland, en el oeste de Texas, Trump discutirá cómo Estados Unidos está logrando el dominio energético al reducir las regulaciones, simplificar los permisos y alentar la inversión privada en infraestructura energética.

Trump también recorrerá una plataforma petrolera en Midland, la ciudad donde se crió el expresidente George W. Bush y donde conoció a su esposa, Laura, que nació allí.

Mientras esté en Texas, Trump recaudará dinero para el Partido Republicano y su campaña de reelección en un almuerzo de recaudación de fondos con simpatizantes en la cercana Odessa.

Será la 16ª visita de Trump como presidente a Texas, dijo la Casa Blanca. Ganó el estado en 2016 por 9 puntos porcentuales sobre la demócrata Hillary Clinton, y los demócratas esperan una carrera más competitiva este año contra Biden.

Double Eagle Energy dice que es uno de los operadores más grandes en la cuenca del Pérmico, que cubre partes del oeste de Texas y el sureste de Nuevo México.

La Casa Blanca dijo que Trump ha tomado medidas para ayudar a la industria energética a recuperarse después de que el brote de coronavirus provocó que la demanda de energía, y los precios, cayeran en picada a medida que las personas se quedaban en casa para evitar infectarse.

Según encuestas recientes, la opinión en Texas está divida sobre quién votará en noviembre próximo. Trump ganó el estado en 2016 por nueve puntos, pero de acuerdo con los sondeos Biden y Trump están empatados en las preferencias electorales.

The 2020 Election will be totally rigged if Mail-In Voting is allowed to take place, & everyone knows it. So much time is taken talking about foreign influence, but the same people won’t even discuss Mail-In election corruption. Look at Patterson, N.J. 20% of vote was corrupted!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2020