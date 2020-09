Donde ver EN VIVO Chiefs vs. Texans, kickoff de la NFL

Con la presencia de los campeones Kansas City Chiefs, la NFL dará la patada inicial de una temporada distinta, pero con el reto de vencer las adversidades que le presenta la pandemia del Covid-19.

Con el quarterback Patrick Mahomes como estandarte, los Chiefs están listos para buscar el bicampeonato y luchar por consolidar la que puede ser la nueva dinastía de la liga, tras el final de New England Patriots, que por primera vez en 20 años no tendrán en los controles a Tom Brady.

El Kickoff será en el Arrowhead Stadium a un 22% de su capacidad, donde Kansas City recibirá este jueves a Houston, en una revancha del inolvidable duelo del juego divisional, cuando los Texans ganaban 24-0 y el ‘Niño Maravilla’ se lució con cinco pases de anotación y remontar para imponerse 51-31.

La NFL romperá su ‘burbuja’ al terminar la Semana 1 y es ahí donde comenzará la siguiente etapa del reto para vencer al coronavirus, en una temporada que de entrada será dispareja, porque no en todos los estadios se permitirá público.

Además de los Chiefs, los favoritos para llegar al Super Bowl son los 49ers, que quieren otra oportunidad; los Ravens con Lamar Jackson como estrella y los Saints, en la que puede ser la despedida de Drew Brees.

