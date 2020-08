HISTÓRICO: Dos posibles huracanes entrarán a la vez en EU

ESTADOS UNIDOS.- Doble problema para Estados Unidos. La temporada de huracanes ha arrancado fuerte este año y a principios de la próxima semana dos huracanes podrían entrar en el país a través del Golfo de México. Una situación que preocupa a los expertos del país.

Uno de ellos se trata de la tormenta tropical Laura, que por el momento dejará fuerte lluvias en las Islas de Sotavento, Puerto Rico y parte de La Española este fin de semana. Lluvias que podrían llegar a causar inundaciones inesperadas, tal y como informa el Centro Nacional de Huracanes.

El segundo de estos fenómenos se trata de lo que, hasta el momento, es una depresión tropical llamada ‘Catorce’. Los meteorólogos pronostican que cogerá fuerza sobre el noroeste del Mar Caribe y se acercará a la península de Yucatán (México) el sábado por la noche. Ya se ha emitido un aviso de tormenta tropical y huracán en el área.

Este doble combo se trata de un hecho “poco habitual y muy peligroso para toda la Costa del Golfo”, explica la meteoróloga Ella Dorsey.

Este año se espera que la temporada de huracanes sea “extremadamente activa”. Entre el 1 de junio (cuando comienza la temporada) y el 18 de agosto se han registrado 12 ciclones tropicales en el Atlántico, de los que nueve se convirtieron en tormenta tropical y de ellas dos alcanzaron la categoría de huracán.

#BREAKING we are now expect to have 2 hurricanes in the Gulf of Mexico early next week. This is a very rare, very dangerous situation for the entire Gulf Coast. @cbs46 pic.twitter.com/9Wf4Fit0VW

