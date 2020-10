Dr. Fauci advierte que Trump podría empeorar y pide no trivializar covid

Aunque el presidente Donald Trump “luce bien”, el mandatario está en las primeras etapas de recuperación del COVID-19, por lo que su salud podría empeorar.CONTENIDO PATROCINADOPaga tu deuda con un descuento de hasta el 70%Anuncio – Resuelve Tu Deuda

Así lo advirtió el Dr. Anthony, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, quien también urgió al público en general a no trivializar la pandemia, luego de los comentarios del mandatario sobre “no temerle” al coronavirus.

Indicó que algunos pacientes con coronavirus experimentan una “reversión”, después de que comienzan a sentirse mejor.

