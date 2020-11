Dr Mireles en Nuevo Laredo así fue su visita en el 2018

Compartir esta publicación













El doctor José Manuel Mireles Valverde, activista y combatiente mexicano, exlíder de los Grupos de Autodefensa Comunitaria que lucharon en contra el cártel de los Caballeros Templarios en el estado de Michoacán, razón por la que estuvo encarcelado, recibió en el año 2018 el título de "Doctor Honoris Causa" por la Universidad del Norte de Tamaulipas en Nuevo Laredo.

Muere José Manuel Mireles por complicaciones derivadas de COVID-19

En Agosto del 2018 se le otorgo en la ciudad de Nuevo Laredo el título Doctor Honoris Causa a Jose Manuel Mireles Valverde, exlider de las autodefensas en Michoacán. Dicha mañana estuvo en la ciudad recibiendo el nombramiento por parte de la Universidad del Norte de Tamaulipas.

Durante su nombramiento Mireles habló de la política en el país y los procesos que se están dando en México. Destacó que en Tamaulipas trataron de formar la autodefensa y fue una mujer quien lo intentó al igual que en Zacatecas, quienes en su momento le llamaron para pedir ayuda.

“Todos somos autodefensas o levante la mano todo aquel que no le tenga chapa a la puerta de su casa, o levante la mano aquel que no le ponga fierros a su ventana o levante la mano aquel al que no le interese poner una camarita viendo a la entrada de su casa. Todos somos autodefensas”.- así se expresó el Dr. Mireles Valverde, el ex líder de las autodefensas en Michoacán durante su visita a Nuevo Laredo.

¿Quién fue El Doctor Mireles?

José Manuel Mireles Valverde es un médico, activista y combatiente mexicano, exlíder de los Grupos de Autodefensa Comunitaria que lucharon en contra el cártel de los Caballeros Templarios en el estado de Michoacán, México.

Mireles emergió como una figura importante dentro de las milicias de autodefensa durante el otoño del 2013, cuando los grupos de autodefensa estaban luchando contra los Caballeros Templarios en los municipios de Tierra Caliente en Michoacán.

El luchador social que se levantó en armas para defender a su pueblo y que fue encarcelado en el 2014, acusado de violar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos de México y puesto en libertad en el 2017, señaló que hace falta que la sociedad se decida a defenderse para acabar con los problemas en los que está sumergido el país, la inseguridad, la corrupción.

Mireles describió su motivación para participar en los grupos armados de autodefensa como derivada del abuso de los Caballeros Templarios contra él, su familia, y la brutal decapitación de algunos vecinos, lo cual le hizo tomar las armas en defensa de su comunidad de Tepalcatepec.

