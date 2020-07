Dross provoca terror en Twitter por su VIDEO sobre Fernanda Ni

Compartir esta publicación













El youtuber Dross Rotzank se volvió tendencia en Twitter durante la madrugada de este martes debido al último video que publicó en su canal de YouTube, donde habla de los sucesos paranormales que le ocurren a la vlogger mexicana Fernanda Ni.

Y los videos de Fernanda Ni han ganado gran relevancia en los últimos meses debido a sucesos que ocurren en dichos materiales, siendo sus seguidores quienes se dieron cuenta de lo que ocurría y que Dross retoma en su video.

Cabe resaltar que los canales de esta influencer no estaban destinados a este tipo de material, sino que ella compartía consejos de maquillaje, de cómo ser mamá e incluso de cómo iba en el amor.

No obstante, en uno de sus videos donde presumía su colección de muñecas de La Sirenita, una de ellas comienza a sonar sola y ella dice que no es la primera vez que ocurre eso, añadiendo que está lejos de su alcance por lo que no pudo activarla ella.

Esto realmente no fue lo que causó la atención de sus seguidores. Segundos antes de que comenzara a sonar dicha muñeca, y mientras pasaba la cámara por su colección, una de ellas misteriosamente mueve su mano sola.

A partir de ahí Fernanda Ni dio a conocer varios videos donde muestra los sucesos paranormales que ocurren en la casa donde vive que han causado mucho temor a ella y a su familia.

Dross provoca que usuarios reaccionen con memes por el susto

El youtuber originario de Venezuela hizo mucho eco con este nuevo video que sus seguidores que se atrevieron a ver el video en madrugada lo hicieron viral en Twitter con la publicación de memes y reacciones en las que mayormente dicen que el caso de Fernanda Ni es aterrador.

yo queriendo saber porque Dross es tendencia / yo cinco minutos después de ver el video. pic.twitter.com/jS6fqpzSsW — ❞ (@slythswxn) July 21, 2020

goen veo los videos de dross pic.twitter.com/mDMcDo4pW5 — JorgeⓂ️rayasⓂ️orozco (@mino_orozco) July 21, 2020

Yo después de ver el vídeo de Dross a esta hora pic.twitter.com/ZOMAPaYt7I — soi (@ivethnezpm) July 21, 2020

Cada que escucho un ruido mientras veo un vídeo de Dross pic.twitter.com/yWwVx8bAfp — Jaziel Martinez (@JazieelMtz) July 21, 2020