La verdadera historia de la rata gigante en CDMX

La dueña de la rata gigante que supuestamente salió de las alcantarillas de la alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México (CDMX), contó la verdad lo que pasó con la botarga.

Hace unos días se vilarizó el “hallazgo” de la rata gigante; según las versiones que circularon, el animal falso tapó el canal de aguas negras de la alcaldía, provocando severas inundaciones.

Además, tacharon de irresponsables los dueños de la botarga, quienes no se habían pronunciado al respecto hasta hace unos días.

Evelyn, dueña de la rata, desmintió que esta haya sido encontrada en el drenaje; “ella fue sufrió las consecuencias de las inundaciones”, aseguró.

En entrevista con el youtuber Yulay, la joven explicó que la rata gigante se encontraba dentro de una bodega, que antes era salón de fiestas, la cual se inundó; o sea que jamás salió de esta, hasta que Evelyn y su familia la sacó para “bañarla”.

#Urgente localizan rata gigante, esta botarga fue hallada taponeando un canal de aguas negras de l alcaldía Magdalena Contreras en la #CDMX pic.twitter.com/LCvt166ykt — Fernando Cruz (@reporterofrank) September 19, 2020

“La rata estaba aquí adentro (de la bodega), ella sufrió las consecuencias porque se inundó (bodega). La bodega se inundó hasta un metro de altura. De hecho estaba hasta el fondo. Cuando nosotros vimos, nada más su cabecita se asomaba”, contó.

Explicó que todo el alboroto se debió a un malentendido, ya que las autoridades capitalinas los sorprendieron cuando estaban lavando a la rata, que tiene 10 años con su familia; es decir, no salió de ninguna coladera como se aseguró.

La botarga de rata gigante que bloqueó el drenaje es lo más irreal que ha pasado en la CDMX últimamente 😝🥺😍 pic.twitter.com/NdThWjJXjB — Chico Tequila (@chico_tequila) September 19, 2020

“Ni sabíamos, vimos que los policías tomaron fotos y todo, pero hasta ahí quedó. De repente mis amigos me empiezan a decir, ‘¿oye, no es tu rata?,¿no es tu casa?, ¿no es por ahí donde vives?’. Es cuando veo que empiezan a sacar noticias, a decir que según la sacaron de la barranca y todo. Pero no, en realidad nos agarraron en el momento en que las estábamos limpiando.

“La rata no fue la que ocasionó el tapón. Nosotros tratamos de ser muy limpios, porque sabemos el riesgo de un barranca sucia, pero nos agarraron limpiándola”, explicó Evelyn y así terminó con la versión de que su rata gigante provocó las inundaciones.