VIDEO: Su dueña murió de coronavirus; ahora busca hogar

‘Chester’ es un hermoso perro residente de Perú que está en busca de un nuevo hogar debido a que su antigua dueña murió de coronavirus recientemente, lo que hizo que sus compañeros comerciantes colocaran en el cuello del animal un letrero.

“Hola, me llamo Chester, ayúdame por favor. Mi dueña falleció de Covid-19 y no tengo a donde ir. ¡No me ignores!”, le escribieron y lo dejaron andar por las calles, como muestra un video en el Facebook de Huellas Felices, el albergue que ahora lo cuida.

De acuerdo con medios locales, la señora se contagió en su lugar de trabajo, pues era comerciante y entraba en contacto con muchas personas. Así que después de que el perro vagara por el mercado, varios vecinos contactaron a los administradores del refugio para informarles que este dormía en la calle y lucía triste.

Además, desde que su dueña murió, las personas cercanas al distrito de Santa Anita no sólo lo ignoraban, sino que lo pateaban cuando se lo cruzaban en el camino sin que este se defendiera. Y es que según relatan los comerciantes, no lo quieren adoptar porque tienen miedo de contagiarse.

Pero afortunadamente en Huellas Felices no sólo lo encontraron a tiempo, sino que lo recogieron, le dieron de comer, lo bañaron, le pusieron un suéter y lo llevaron al veterinario para un chequeo médico que determine su vacunación. Lo que seguirá después será conseguirle una nueva familia.

No obstante, el proceso de adopción será tardado ya que después de los maltratas que ‘Chester’ ha sufrido, lo que menos quieren en el albergue es dejarlo en un hogar donde no sea querido, por lo que esperarán hasta encontrar al dueño ideal que pueda amarlo incondicionalmente.