Dulce María dice que los RBD dejaron de hablarle; esta sería la razón

Dulce María, ex integrante de RBD reveló en una entrevista que no ha vuelto a hablar con sus compañeros tras rechazar el reencuentro en 2020.

Tras el éxito generado por la agrupación al lanzarse sus canciones en la plataforma de Spotify, los integrantes de RBD Anahí, Mayte Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann planearon un reencuentro que era muy esperado por sus fans.

Sin embargo, algo que desilusionó a algunos fans es que Alfonso Herrera y Dulce María no se unieron al concierto del reencuentro, el cual se transmitió via streaming y que obtuvo gran aceptación entre los seguidores de la banda.

Ante las preguntas sobre su ausencia en el reencuentro, la cantante dijo que no se arrepiente de no haber participado, pues debido a su embarazo y la pandemia no se sentía segura:

“No, definitivamente no (me arrepiento), y menos cuando me… justo era mi miedo y por todo lo que yo defendí, que me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo por la pandemia, y ves que Any (Anahí) se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería”, expresó como el motivo principal de su decisión.

Además, Dulce María dijo que no ha vuelto a tener contacto con sus compañeros desde que se negó a participar.

De acuerdo con la también ex integrante de Jeans, ella les envió un mensaje de audio extenso explicando por qué no sería parte del reencuentro, pero nadie le respondió, y desde entonces sigue sin haber un contacto con ellos en lo absoluto.

“La ultima vez que hable con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó, donde yo también esperaba este apoyo y esta empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo. Entonces ya de ahí la verdad es que no, no he sabido (nada de ellos), no he podido hablar con esta cercanía”, finalizó la cantante.

Actualmente Dulce vive una bella etapa como madre primeriza, pero a pesar de ello, lanzó un tema recientemente, titulado “Nunca”.

Sobre el lanzamiento de las canciones de RBD que forman parte por primera vez de la plataforma, generando un éxito rotundo, Dulce María se dijo contenta.