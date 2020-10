Durante una entrevista Rocío Sánchez Azuara se enteró de la muerte de su mamá VIDEO

El 22 de octubre Rocío Sánchez Azuara informó a través de sus redes sociales que lamentablemente su mamá la Sra. Juana Azuara Meraz había fallecido.

Sin embargo, el programa Ventaneando reveló cómo fue que la conductora se enteró de la muerte de su madre. La famosa se encontraba ofreciendo una entrevista cuando le informaron la terrible noticia.

Entre lágrimas, la conductora le dijo al periodista que se tenía que ir a San Luis Potosí ya que le acababan de informar sobre el fallecimiento de su mamá.

“Acaban de avisarme que mi mamá falleció. Me tendré que ir ahorita, mis hermanos también están reuniéndose ahí para despedirla. Es un dolor que yo sabía que iba a ocurrir, pero de alguna forma estábamos preparados”

En el video, Rocío Sánchez Azuara habló sobre cómo le rinda homenaje y detalló que siempre la llevará en su corazón.

Momentos antes que se enterará de la muerte de su mamá, Rocío Sánchez Azuarahabía revelado que su familia ya sabía que podría pasar ya que se encontraba grave en el hospital por una obstrucción intestinal.

“Cuando ha dado todo en vida, no tienes por qué estar tan triste, ni estar apesadumbrada porque se te va a ir físicamente. Si Dios nos la presta más tiempo que sea para bien, que esté entera y si no va a prestárnosla así, si su calidad de vida va a ser mala, va a estar en una cama, no se lo merece”