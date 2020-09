Dwayne Johnson “La Roca” revela que él y su familia tienen COVID-19

La pandemia del coronavirus ha afectado de forma inimaginable a la forma de vivir que el mundo tenía. Dwayne Johnson le tocó esta vez contagiarse.

Desde la industria cinematográfica, hasta la economía y por supuesto la salud han sido afectados de alguna u otra forma.

Millones de personas han sido contagiadas por este padecimiento y las celebridades están entre ellas.

Dwayne Johnson says he and his family all tested positive for COVID-19 https://t.co/peO5uxCTGb pic.twitter.com/sN7QTMqi6Q

— CanoeShowbiz (@JamShowbiz) September 3, 2020